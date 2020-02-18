2020-02-18T07:33:47+03:00
Общество

На улице Трактовой в Тюмени отключат светофор

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На улице Трактовой в Тюмени отключат светофор. Фото - pixabay.com.На улице Трактовой в Тюмени отключат светофор. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 18 февраля, в Тюмени погаснет светофор.

Так, с 9.30 до 17.00 отключение светофорного объекта произойдет на улице Трактовой в районе остановки «Революции».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские родители недовольны графиком каникул для первоклассников
Часто ходила в гости: тюменка обокрала друга ради татуировки
Тюменским водителям померят давление
Четверо тоболяков промышляли автомобильными кражами
На улице Трактовой в Тюмени отключат светофор
Погода на 18 февраля в Тюмени: ожидается резкое потепление
Женщина выпала из окна тюменского дома на улице Республики
В Тюмени автоинспектор пострадал из-за пьяной выходки водителя
Евгений Кравченко: потребительского экстремиста интересует только личная выгода
Прохожие нашли избитого тюменца у продуктового магазина
В Тюмени автолюбитель покусал инспектора ДПС, догнавшего его за нарушение
По делу тюменской няни, убившей ребенка, допрошен психиатр
Губернатор Тюменской области узнал о готовности региона к возможному паводку
«Лежала на полу в крови»: тюменец вызвал скорую маме, которая упала дома
Тюменский работник получил тяжелую травму из-за упавшей трубы