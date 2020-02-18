Четверо тоболяков промышляли автомобильными кражами

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:36:40+03:00

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Тобольские сыщики разыскали мужчин, причастных к кражам из отечественных автомобилей на территории города. Все преступления совершены одинаковым способом: злоумышленники просто разбивали стекла и похищали из салона имущество.

– В основном брали аккумуляторы, бортовые компьютеры, автомагнитолы с флэш-картами и датчики расхода воздуха. С одной из машин подозреваемые слили тридцать литров бензина. Общая сумма ущерба составила 82 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленников удалось задержать в этот же день. Все похищенное имущество изъято у одного из сообщников и будет возвращено законным владельцам.

В настоящее время задержанные свою вину признали. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным фактам следователем возбуждены уголовные дела.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас стражи порядка устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU