2020-02-18T07:42:23+03:00
Здоровье

Тюменским водителям померят давление

Также автолюбителям вручат памятки и сувениры
Вадим Бегун
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Тюменским водителям померят давление.Тюменским водителям померят давление.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени сегодня, 18 февраля, пройдет социальная акция #ВместеНаДороге. В рамках ее местные автолюбители получат памятки и сувениры.

Необычная акция состоится в 15.00 на федеральной автодороге Екатеринбург – Тюмень в районе поста ДПС на выезде из Тюмени. Ее организаторами выступают ГИБДД региона, Главное управление МЧС по Тюменской области, а также Станция скорой медицинской помощи.

– В ходе акции водителям, следующим по федеральной трассе, вручат памятки и сувениры, в случае необходимости медики измерят давление. Автоинспекторы и спасатели проведут разъяснительную работу с участниками дорожного движения. Их проинформируют об аварийно-опасных участках и помощи, оказываемой во внештатных ситуациях, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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