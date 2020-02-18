2020-02-18T08:05:32+03:00
Происшествия

Часто ходила в гости: тюменка обокрала друга ради татуировки

По факту кражи со значительным ущербом возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка обокрала друга ради татуировки. Фото - pixabay.com.Тюменка обокрала друга ради татуировки. Фото - pixabay.com.
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В ялуторовскую полицию обратился молодой человек. Парень сообщил, что у него украли ноутбук за 25 тысяч рублей. Позже оказалось, что техника уж очень приглянулась его хорошей знакомой, которая частенько заглядывала к студенту, который снимает квартиру, в гости.

– В один из дней приятельница приметила в шкафу ноутбук, а также документы на него. Выждав удачный момент, она незаметно положила чужое имущество в пакет и отправилась в комиссионный магазин, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

На вырученные две с половиной тысячи рублей, как пояснила следователю подозреваемая, она хотела сделать себе татуировку. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. 19-летняя жительница Ялуторовского района ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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