Тюменка отомстила мужу, сделав ложный донос в полицию

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:31:03+03:00

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В бердюжскую полицию обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее с мужем произошла ссора и он хотел ее убить. Однако на самом деле это была лишь половина правды.

– В результате проведенных следователем проверочных мероприятий выяснилось, что в тот день между супругами действительно произошел конфликт: глава семьи заявил, что покидает родной дом. Однако угрозы убийством мужчина никак не высказывал: супруга просто захотела отомстить мужу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении женщины следователем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой тюменке статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU