2020-02-16T13:22:44+03:00
Общество

Самые высокие зарплаты в Тюмени получают продавцы

Работодатели готовы платить за квалификацию и компетенции работника
Алена Кульмухаметова
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Самые высокие зарплаты в Тюмени получают продавцыСамые высокие зарплаты в Тюмени получают продавцыФото: pixabay.com
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Высокую заработную плату в Тюмени получают вовсе не те, кто трудится на производстве, а те, кто что-то продает. По мнению специалистов, найти работу не сложно.

Статистика отмечают, что в январе 2020 года зарплаты на рынке труда Тюменской области продемонстрировали устойчивый рост. К примеру в январе 2019 средний размер оплаты труда составлял 42-43 тысячи рублей в месяц, в январе 2020 показатель вырос до 48 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в Тюмени - от 60 логистам. На должности руководителя отдела логистики в месяц можно получать от 35 до 100 тысяч рублей.

На третьем месте по уровню зарплат тюменских вакансий января - продавцы консультанты: их заработок колеблется в районе 30 тысяч рублей + проценты от прибыли. Четвертую позицию заняли распространители листовок и курьеры. Им обещают стабильный доход в сумме от 25 до 40 тысяч рублей. На пятой строчке – специалист по записи в медицинском центре: в месяц на этой должности можно получать от 25 до 35 тысяч рублей в зависимости от потока пациентов. Специалисты по подбору персонала отмечают, что найти работу в городе не сложно.

Работодатели готовы платить за квалификацию и компетенции работника, им нужны производительные кадры, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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