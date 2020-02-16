Как тюменцам поймать горящий тур?

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:05:27+03:00

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Отдыхать за небольшие деньги мечтают все, но вот получается это у единиц. И один из вариантов бюджетного отдыха – горящий тур. Однако это подойдет далеко не для всех. Почему – рассказала менеджер тюменского турагентства Мария Баранова.

- Горящие туры подходят далеко не всем. Во-первых, нужно быть готовым улететь в ближайшие сутки-двое после появления такого тура и оплатить его в течение нескольких минут, - говорит турагент. – Первый случай, когда появляется горящий тур, – это когда туроператор снижает цены. Это происходит, если дата вылета уже наступит через сутки-двое, а места на рейсе еще не заполнены. Чтобы распродать их, стоимость снижают. И здесь все зависит от скорости принятия решения. Варианты «спрошу у мужа вечером» или «прилечу из командировки во вторник и отпрошусь у шефа» заранее проигрышные. Места на такие рейсы распродаются в течение пары-тройки часов.

Потому горящие туры чаще всего появляются в периоды высоких продаж в туризме, это новогодние праздники, майские или ноябрьские выходные.

Вторая ситуация, когда появляется горящая путевка, – это отказной тур. Когда туристы по каким-либо причинам отказываются от заранее забронированных путевок. И турагентства, чтобы не получить штраф от туроператора за отказ от подтверждённого тура, продают путевки на 20-50% дешевле. Но здесь у вас не будет вариантов выбора страны, отеля, номера и количества путевок, все уже оговорено и нужно суметь «попасть» под эти условия.

Чтобы поймать горящий тур, нужно предупредить о своем желании турагента, в идеале – оставить ему скан загранпаспорта, суметь принять решение в течение пары минут, быть готовым улететь сегодня-завтра и держать в запасе некоторую сумму денег, чтобы суметь сразу же оплатить тур.

ИСТОЧНИК KP.RU