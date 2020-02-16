2020-02-16T11:18:44+03:00
Спорт

Чемпионат по воркауту в Тюмени пройдет по двум дисциплинам

Первые тройки победителей каждой номинации получат призы и подарки
Алена Кульмухаметова
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Чемпионат по воркауту в Тюмени пройдет по двум дисциплинамЧемпионат по воркауту в Тюмени пройдет по двум дисциплинамФото: pixabay.com
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Открытый чемпионат по Street Workout пройдет в Тюмени 22 февраля. Спортсмены будут соревноваться в двух дисциплинах на выбор: воркаут-баттл и силовое троеборье.

Организатор «Воркаут Тюменской области» сообщает, что в баттлах участники разбиваются на пары и соревнуются на выбывание до выявления трех победителей. В каждом туре участникам по очереди дается по два выхода по одной минуте, в которых они должны показать уровень выше, чем у соперника.

Во второй дисциплине атлетам предстоит выполнить выходы силой, подтянуться на турнике с 32-килограммовым грузом и отжаться на брусьях с 48-килограммовым грузом. На одно упражнение спортсмену предоставляется только одна попытка, в течение которой он должен показать максимальное количество повторений.

Отбор участников продолжается по 16 февраля. Оставить заявку можно в группе соревнований во «ВКонтакте».

Победителей с 1 по 3 место в каждой номинации ждут денежные призы и подарки от спонсоров, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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