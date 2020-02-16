16 Февр. 2020 2020-02-16T10:50:55+03:00

Тюменских бизнесменов всех возрастов и сфер деятельности приглашают на бесплатную учебу Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Инвестиционное агентство Тюменской области 26 февраля организуют образовательные проекты для предпринимателей разных возрастных категорий и сфер. Семинар «Шаг за шагом: самозанятые» состоится в тюменском технопарке на площадке «Точка кипения».

В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области рассказали, что планируется подробно рассмотреть преимущества самозанятости, особенности перехода на налог на профессиональный доход, продвижение в социальных сетях и маркетинг, а также мобильное приложение «Мой налог». На семинар можно записаться по ссылке. Подробности по телефону: 8-982-932-10-19. Там также добавили, за прошлый год прошло более 110 образовательных мероприятий для предпринимателей.

Для самозанятых граждан установлены льготные условия налогообложения, включая освобождение от предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности, ведения книги доходов и расходов. Вместо НДФЛ они оплачивают налог на профдоход по ставкам: 4 % при расчёте с физлицами и 6 % для юридических лиц.

Подобные мероприятия также пройдут в муниципальных районах Тюменского области в рамках проведения «Года сельского предпринимателя».

ИСТОЧНИК KP.RU