16 Февр. 2020 2020-02-16T10:19:28+03:00

Сорок участников приедут в Тюмень на II чемпионат по спидкубингу. Фото из группы "Тюмень | Speedcubing. Кубик Рубика | Спидкубинг" во ВКонтакте"

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Собирать головоломки в Тюмень приедут участники из Талицы, Тобольска, Ижевска, Перми, Тулы, Новосибирска, Челябинска, Златоуста, Екатеринбурга и Дюртюлей. На сегодня на II чемпионат по спидкубинку, который пройдет в мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени с 29 февраля по 1 марта, записались около 40 человек.

Руководитель сообщества «Тюмень|Speedcubing» Александра Вешкурцева, сообщила, что организаторы решили продлить регистрацию до 25 февраля.

Принять участие в чемпионате может абсолютно любой, главное – уметь собирать кубик Рубика или любую другую головоломку, по которой проводится соревнование. В рамках чемпионата предусмотрены 13 дисциплин.

Победителей и призеров наградят уникальными медалями, дипломами, а также головоломками от спонсора чемпионата, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU