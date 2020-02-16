Сорок участников приедут в Тюмень на II чемпионат по спидкубингу
Собирать головоломки в Тюмень приедут участники из Талицы, Тобольска, Ижевска, Перми, Тулы, Новосибирска, Челябинска, Златоуста, Екатеринбурга и Дюртюлей. На сегодня на II чемпионат по спидкубинку, который пройдет в мультицентре «Контора пароходства» в Тюмени с 29 февраля по 1 марта, записались около 40 человек.
Руководитель сообщества «Тюмень|Speedcubing» Александра Вешкурцева, сообщила, что организаторы решили продлить регистрацию до 25 февраля.
Принять участие в чемпионате может абсолютно любой, главное – уметь собирать кубик Рубика или любую другую головоломку, по которой проводится соревнование. В рамках чемпионата предусмотрены 13 дисциплин.
Победителей и призеров наградят уникальными медалями, дипломами, а также головоломками от спонсора чемпионата, сообщает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU