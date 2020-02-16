Цены на земельные участки в Тюмени до середины марта не вырастут

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:26:42+03:00

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До начала весны цены на земельные участки останутся на уровне прошлого года, а потому тюменцам, желающим построить дом или дачу на собственном участке лучше поторопиться.

Пресс-секретарь федеральной компании в сфере недвижимости в Тюмени Иван Камельских рассказал, что покупать земельный участок лучше до начала строительного сезона. Потому что потом цены традиционно возрастут. По его словам, приемлемые расценки держатся с начала января и по середину марта, так как в этот период количество предложений велико, а цены на уровне прошлого сезона.

Весной собственники участков начинают вносить корректировки в цены в сторону увеличения. При этом эксперт отмечает, что при покупке участка зимой нужно быть осторожнее, проблемы могут обнаружиться после того, как сойдет снег. Потому лучше довериться экспертам в сфере недвижимости, чтобы узнать о всех возможных рисках как самого участка, так и района в целом.

Добавим, что чаще всего для постоянного проживания тюменцы выбирают Московский тракт, спросом пользуется Салаирский и набирает обороты Ирбитский. А самые участки по Велижанскому тракту, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU