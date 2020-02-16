В Тюмени появится новый центр для студентов

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:11:01+03:00

В нем совместят два пространства

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Студенты и преподаватели Тюменского государственного института культуры разрабатывают Проект нового студенческого центра.

Декан факультета социально-культурных технологий Евгений Акулич отметил, что это будет уникальный для города опыт. В центре совместятся два разных пространства. Общественное и торговое на базе тюменского ЦУМа. Это будет своеобразный досуговый центр.

- Речь идёт о некой универсальной среде, где люди, посещающие торговые заведения, получают дополнительную возможность отдыхать и общаться, - добавил он. В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области рассказали, что воплощение в жизнь идеи нового общественного пространства не единичный пример сотрудничества института и торгового центра.

Первый опыт такого взаимодействия уже состоялся на арт-фесте, где студенты показали свои артистические навыки в новом для себя пространстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU