В Тюмени появится новый центр для студентов
Студенты и преподаватели Тюменского государственного института культуры разрабатывают Проект нового студенческого центра.
Декан факультета социально-культурных технологий Евгений Акулич отметил, что это будет уникальный для города опыт. В центре совместятся два разных пространства. Общественное и торговое на базе тюменского ЦУМа. Это будет своеобразный досуговый центр.
- Речь идёт о некой универсальной среде, где люди, посещающие торговые заведения, получают дополнительную возможность отдыхать и общаться, - добавил он. В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области рассказали, что воплощение в жизнь идеи нового общественного пространства не единичный пример сотрудничества института и торгового центра.
Первый опыт такого взаимодействия уже состоялся на арт-фесте, где студенты показали свои артистические навыки в новом для себя пространстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU