2020-02-16T06:56:26+03:00
Спорт

Тюменский биатлонист Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира в Италии

Он завоевал золотую медаль
Алена Кульмухаметова
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Тюменский биатлонист Александр Логинов превзошел в гонке Мартена Фуркада. Фото со страницы Александра Моора во "ВКонтакте!Тюменский биатлонист Александр Логинов превзошел в гонке Мартена Фуркада. Фото со страницы Александра Моора во "ВКонтакте!
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Представитель тюменской биатлонной школы Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира в Италии, обойдя серьезного соперника - Мартена Фуркада. Именитого спортсмена на своих страничках в соцсетях поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона поздравил Логинова с заслуженной победой и пожелал новых результатов.

- Представитель тюменской школы Александр Логинов на чемпионате мира в Италии стал лучшим в спринте, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах и оставив позади такого серьезного противника, как Мартен Фуркад. Первая медаль в копилке сборной России на этом чемпионате и, что особенно важно, первое золото в мужских личных гонках за 12 лет! И это - не фантастика или случайность, а результат упорного труда, уверенного движения к своей цели, - сказал глава губернатор.

Напомним, Александр Логинов является инструктором регионального центра спортивной подготовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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