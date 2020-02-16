Театр «Ангажемент» предлагает тюменцам поделиться историями о войне

16 Февр. 2020 2020-02-16T06:25:31+03:00

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На призыв тюменского молодежного театра «Ангажемент» поделиться историями о Великой Отечественной войне пока никто из тюменцев не откликнулся. Артистам необходима информация м артефакты для создания произведения театрального искусства.

На страничке во «ВКонтакте» театральные работники рассказали, что их интересуют истории тюменцев и их родственников о том, как в Тюмени узнали о Победе и окончании войны, как жили и работали в военный период. Актерам и режиссерам нужны все-все подробности той жизни. Также будут интересны и письма с фронта.

Театралы готовят театрализованную программу к 9 Мая, а для этого нужна историческая, документальная основа.Истории принимаются в личных сообщениях в группе Ангажемента «ВКонтакте».

Добавим, что в репертуаре театра в настоящее время есть спектакль, посвященный 70-летию Великой Победы. Он носит название “Музыка ночью”, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU