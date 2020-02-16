16 Февр. 2020 2020-02-16T06:13:20+03:00

Погода в Тюмени 16 февраля: потепление и перемена ветра Фото: pixabay.com

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В воскресенье 16 февраля в Тюмени пасмурная погода, небольшой снег. Ветер юго-западный, северо-восточный от штиля до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит - 8, - 3 градусов.

По югу Тюменской области переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-восточный, восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит - 4, - 9 градусов.

По церковному календарю сегодня отмечается день Симеона Богоприимца и святой Анны. В эту дату принято активно трудиться, чтобы поскорее наступило потепление и весенняя погода.

Народные приметы говорили следующее: если в этот день выпадает много снега, то лето будет очень дождливым.

Активное пение воробьев означает скорое потепление и наступление весны.

С этого дня необходимо отсчитывать семь утренних морозов, и после седьмого должна наступить весна.

ИСТОЧНИК KP.RU