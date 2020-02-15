Год памяти и славы торжественно открывают в Ялуторовске
На открытие Года памяти и славы 25 февраля в зал Молодежного социально-делового центра приглашаются все школьники Ялуторовска.
Мероприятие начнется с театрализованного представления. Специалист Молодежного центра Виктория Балдук рассказала, что подростки сыграют роли выпускников 1941 года, которые строили планы, готовились к взрослой жизни, но началась война.
На открытии выступят юные артисты Ялуторовска, они прочитают стихи и споют песни, посвященные Великой Отечественной войне.
Отметим, что в течение 2020 года в России пройдет около 200 мероприятий федерального уровня. Это всероссийские акции, такие как «Блокадный хлеб», «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка» и др.
Россияне в Год памяти и славы смогут принять участие в различных проектах и конкурсах, направленных на сохранение памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU