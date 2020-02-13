2020-02-13T12:00:50+03:00
Происшествия

В Тобольском районе в пожаре погиб мужчина

Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания
Вадим Бегун
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В Тобольском районе в пожаре погиб мужчина. Фото - pixabay.com.В Тобольском районе в пожаре погиб мужчина. Фото - pixabay.com.
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В одноэтажном частном доме, который находится на улице Рабочей в селе Байкалово, сегодня, 13 февраля, произошел пожар. Загорелась комната, в которой находился человек.

– Вызов поступил в 09.08. Спасатели прибыли на место происшествия через две минуты. Ликвидировать открытое горение удалось к 09.28, – прокомментировали инцидент в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в результате возгорания в доме повреждены пол и имущество. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. В настоящее время устанавливается его личность.

Дознавателям также предстоит выяснить причину произошедшего и установить нанесенный огнем ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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