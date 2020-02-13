В Тобольском районе в пожаре погиб мужчина

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:00:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В одноэтажном частном доме, который находится на улице Рабочей в селе Байкалово, сегодня, 13 февраля, произошел пожар. Загорелась комната, в которой находился человек.

– Вызов поступил в 09.08. Спасатели прибыли на место происшествия через две минуты. Ликвидировать открытое горение удалось к 09.28, – прокомментировали инцидент в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в результате возгорания в доме повреждены пол и имущество. При разборе завалов обнаружено тело мужчины. В настоящее время устанавливается его личность.

Дознавателям также предстоит выяснить причину произошедшего и установить нанесенный огнем ущерб.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU