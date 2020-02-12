Александр Моор показал в соцсетях фото медиков, работающих в «Градостроителе»

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:23:45+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал фотографию медицинских работников, которые работают с эвакуированными россиянами из Уханя в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель». На своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram глава региона написал, что на снимке – лишь часть персонала.

- Это тяжелый труд, который требует от них быть не только профессионалами. Выдержка, сила духа, стойкость, умение поддержать словом и подарить заботу людям, попавшим в непростую ситуацию - все эти качества есть у каждого, кто добровольно вызвался помочь, - пишет Александр Викторович.

Особенностью работы в карантине является то, что медики и обслуживающий персонал две недели находятся прямо в центре, без возможности его покинуть. Они там живут, работают и отдыхают.

- В здание можно зайти, выйти нельзя, и оно распространяется на всех, - подчеркнул глава региона. – Мы прекрасно понимали, в каких условиях и с какими рисками придется работать медицинскому персоналу в обсервационном госпитале, поэтому отбирали людей, имеющих большой опыт работы с инфекциями.

Александр Моор поблагодарил всю команду за самоотверженный труд и поздравил с Днём рождения двух медиков, которые отметят праздник прямо в санатории.

ИСТОЧНИК KP.RU