В Тюмени на бывшего риелтора завели шесть уголовных дел за мошенничество

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:46:34+03:00

В Тюмени на бывшего риэлтера завели шесть уголовных дел за мошенничество. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве, возбуждено шесть уголовных дел. Бывший риелтор незаконно продала пять квартир, дач и земельных участков горожан.

– Фигурантка, используя личные связи, подыскивала женщин, желающих обналичить маткапитал. Она предлагала собственникам недвижимости за 50 тысяч рублей получить выгоду за фиктивное заключение договоров купли-продажи. Подозреваемая заверяла собственников, что в итоге квартиры останутся в их собственности, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что деньги обналичивались, часть суммы передавались организатору за услуги. После оформления сделок предполагаемая мошенница, не ставя в известность реальных собственников, продавала их недвижимое имущество третьим лицам.

Также стало известно, тюменка попросила подругу взять в кредит 550 тысяч рублей для нее, однако деньги ей так и не отдала. Сейчас идут оценочные экспертизы по установлению общей суммы причиненного потерпевшим ущерба. Свою вину подозреваемая признает лишь частично.

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ИСТОЧНИК KP.RU