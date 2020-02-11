Бывший сожитель ишимки ударил ножом ее нового ухажера

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:17:16+03:00

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В ишимскую больницу в тяжелом состоянии доставили 40-летнего горожанина. Пациенту диагностировали колото-резаное ранение. Вскоре полицейские задержали его обидчика, им оказался 46-летний местный житель.

– Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись кухонным ножом, пришел в гости к бывшей супруге. Дверь ему открыл сожитель женщины. Задержанный нанес ножевой удар своему оппоненту в область живота и сразу же скрылся с места происшествия, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В соответствии с санкциями статьи максимальное наказание за это преступление составляет десять лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU