2020-02-10T13:56:25+03:00
Звезды

Валерий Сюткин выступит в Тюмени с группой «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд»

Вадим Бегун
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Валерий Сюткин выступит в Тюмени с группой «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд». Фото - организаторы.Валерий Сюткин выступит в Тюмени с группой «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд». Фото - организаторы.
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В марте певец и музыкант Валерий Сюткин вместе с ансамблем «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд» выйдет на сцену тюменского ДК «Нефтяник». Известный исполнитель порадует поклонников своего творчества такими популярными хитами, как «Вася», «42 минуты», «То, что надо», а также новыми, но не менее заводными песнями.

Валерий Сюткин – заслуженный артист РФ, почетный деятель искусств и, наконец, главный стиляга из Москвы известен не только сотрудничеством с группами «Телефон», «Зодчие», «Браво», но и успешной сольной карьерой. Его собственный ансамбль, с 2005 года получивший название «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд», готовится отметить четвертьвековой юбилей.

Услышать лучший композиции легендарного музыканта тюменцы смогут уже 2 марта в ДК «Нефтяник». Билеты на концерт в продаже – занимайте места по этой ссылке.

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