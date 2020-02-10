Валерий Сюткин выступит в Тюмени с группой «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд»

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте певец и музыкант Валерий Сюткин вместе с ансамблем «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд» выйдет на сцену тюменского ДК «Нефтяник». Известный исполнитель порадует поклонников своего творчества такими популярными хитами, как «Вася», «42 минуты», «То, что надо», а также новыми, но не менее заводными песнями.

Валерий Сюткин – заслуженный артист РФ, почетный деятель искусств и, наконец, главный стиляга из Москвы известен не только сотрудничеством с группами «Телефон», «Зодчие», «Браво», но и успешной сольной карьерой. Его собственный ансамбль, с 2005 года получивший название «Сюткин Рок-н-Ролл Бэнд», готовится отметить четвертьвековой юбилей.

Услышать лучший композиции легендарного музыканта тюменцы смогут уже 2 марта в ДК «Нефтяник». Билеты на концерт в продаже – занимайте места по этой ссылке.