2020-02-10T16:09:23+03:00
Общество

В Тюмени продается один из самых больших комплексов для реновации

Общая площадь здания – более полутора тысяч квадратов
Вадим Бегун
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В Тюмени продается один из самых больших комплексов для реновации. Фото - renovation.72to.ru.В Тюмени продается один из самых больших комплексов для реновации. Фото - renovation.72to.ru.
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В Тюмени выставлен на торги один из самых больших комплексов для реновации. Он состоит из нескольких нежилых зданий на улице Одесской.

По информации департамента имущественных отношений региона, общая площадь основного здания административного типа – более 1,5 тысяч «квадратов». В лот включены и одноэтажный гараж, склад-арочник, а также недостроенное здание площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров и земельный участок.

– Цена первоначального предложения – 61,7 миллиона рублей. Минимальная цена, по которой может быть продано имущество, – 30,85 миллиона, – пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что заявки принимаются по 26 февраля включительно. Продажа посредством публичного предложения состоится 5 марта.

Стоит отметить, что проект «Объекты реновации» стартовал в сентябре прошлого года. За это время инвесторы уже приобрели несколько крупных объектов. Задача новой программы – дать новую жизнь «старому» имуществу и территориям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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