Из-за столкновения иномарки с грейдером на улице Камышинской в Тюмени возникла большая пробка

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:03:33+03:00

Водитель грейдера признался, что легковой автомобиль оказался для него в слепой зоне, что и стало главной причиной аварии

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ДТП с участием грейдера и легковушки спровоцировало внушительную пробку на улице Камышинской в центре Тюмени. Движение оказалось затруднено в обе стороны.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Jetta с номерами 86-го региона, за рулем которого находилась девушка, остановился на перекрестке улиц Камышинской и Крупской на запрещающий сигнал светофора. В этот момент грейдер, двигавшийся вдоль обочины задним ходом, зацепил седан колесами.

Повреждения у Volkswagen оказались незначительными, поэтому участники инцидента не стали обращаться в ГИБДД, вызвав на место аварийного комиссара. Однако в результате ДТП на узкой двухполосной улице возник серьезный затор. Автомобилям встречных направлений пришлось по очереди проезжать через образовавшееся «бутылочное горлышко», смещаясь ближе к центру дороги.

Образовалась большая пробка.Фото: Есен Абилькенов

Как пояснил водитель грейдера, который вместе с коллегами чистил улицу от обильно выпавшего за выходные снега, легковой автомобиль оказался в слепой зоне. Он предположил, что будет признан виновником аварии. В то же время заметил, что с двух сторон от участка, где работала техника, в соответствии с требованиями были установлены предупреждающие знаки.

Оказавшиеся рядом работники подрядной организации поделились, что часто сталкиваются с проблемами во время уборки снега, поскольку многие водители, не обращая внимания на технику, совершают рискованные маневры, порой проезжая буквально под ковшами. В данной ситуации, отметили наблюдатели, даже несмотря на предполагаемую вину водителя грейдера, ДТП можно было избежать, если бы другие участники дорожного движения объезжали зону проведения снегоуборочных работ на более почтительном расстоянии, оставляя технике место для маневра. Окончательное решение о степени вины и размере материального возмещения примут специалисты страховой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU