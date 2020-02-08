2020-02-08T18:16:48+03:00
Общество

Своих не бросаем: тюменцы шлют открытки россиянам, находящимся в зоне карантина

Написать добрые пожелания можно в нескольких точках города
Алена Кульмухаметова
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Своих не бросаем: тюменцы шлют открытки россиянам, находящимся в зоне карантина. Фото из "Инстаграм"Своих не бросаем: тюменцы шлют открытки россиянам, находящимся в зоне карантина. Фото из "Инстаграм"
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Жители Тюменской области и гости областной столицы могут поддержать, находящихся в зоне карантина россиян и граждан СНГ теплыми пожеланиями. Для этого им не нужно ехать в «Градостроитель», тюменцы могут подписать открытки, которые организаторы доставят адресатам.

Фото из "Инстаграм"

Фото из "Инстаграм"

Красочные открытки, на которых запечатлены самые узнаваемые места Тюмени от VisitTyumen можно подписать в четырех точках города: в молодежно-театральном центре «Космос» на улицеРеспублики, 165А, в мультицентре «Моя территория» на Ванцетти, 1, в Конторе пароходства по улице 25-го Октября, 23А и в Студцентре на Семакова, 21.

Фото из "Инстаграм"

Фото из "Инстаграм"

Организаторы отмечают, что администраторы, раздадут тюменцам открытки и заберут их подписанными обратно, чтобы отправить 144 людям в санаторий под Тюменью.

Фото из "Инстаграм"

Фото из "Инстаграм"

Для добрых слов и пожеланий отведено совсем немного времени – до 10 февраля. В понедельник в 15:00 символичные подарки отправятся адресатам. Часть тюменцев уже успела сделать доброе дело и написать пожелания, оставить номер телефона, посоветовать место для прогулки в нашем городе.

Фото из "Инстаграм"

Фото из "Инстаграм"

Фото из "Инстаграм"

Фото из "Инстаграм"

Напомним, 5 февраля из китайского города Ухань в Тюмень эвакуировали 144 человека, среди которых есть маленькие дети. Прибывшие проведут в карантинной зоне еще 11 дней, а потом отправятся домой, где их ждут родные и друзья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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