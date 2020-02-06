2020-02-06T17:00:51+03:00
Общество

Погибшая девушка, продажа снюса и закрытие Мельникайте: публикуем главные новости Тюмени 6 февраля января 2020 г.

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. В Тюмени из окна дома № 71 на улице Судостроителей выпала девушка. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали очевидцы происшествия.

Сообщение поступило в третий отдел полиции в 9.49. Выехавшие на место полицейские обнаружили под окнами многоэтажки тело девушки без признаков жизни.

В Тюмени из окна выпала девушка. Фото - очевидцы.

В Тюмени из окна выпала девушка. Фото - очевидцы.

2. Жители Тюменской области могут высказать свою позицию относительно продажи снюса несовершеннолетним. Прокуроры собирают мнения тюменцев на своей электронной почте.

– Предлагаем внести в закон Тюменской области, где прописаны ограничения продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, – сказали в прокуратуре.

В Тюмени хотят запретить продажу снюса детям. Фото - pixabay.com.

В Тюмени хотят запретить продажу снюса детям. Фото - pixabay.com.

3. В ночное время на участке на улице Мельникайте будет временно прекращено движение транспорта. Водителям надо заранее планировать маршрут движения.

Движение транспортных средств будет прекращено на участке улицы Мельникайте от дома № 115 до административного здания № 116.

4. В Тюмени уже неделю ищут 34-летнего Юрия Тихонова. Мужчина ушел из дома на улице Профсоюзной 31 января, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», молодой человек был одет в длинную зимнюю куртку с капюшоном.

5. В Тюмени за неуплату алиментов осудили местного жителя. Целых девять лет мужчина тянул с выплатами и в итоге оказался в колонии.

Исполнительное производство в отношении горожанина ведется с 2011 года. Всё это время, по информации пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов, он не скрывал своего пренебрежения к детям и бывшей жене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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