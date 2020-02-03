2020-02-03T12:57:18+03:00
Происшествия

Работник тюменского завода получил серьезную травму, поднимаясь по лестнице

Несчастный случай связали с производством
Вадим Бегун
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Работник тюменского завода получил серьезную травму, поднимаясь по лестнице. Фото - pixabay.com.Работник тюменского завода получил серьезную травму, поднимаясь по лестнице. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени в октябре прошлого года с работником ООО «АБЗ-18» произошел несчастный случай. Мужчина упал с лестницы и получил серьезную травму.

По информации Государственной инспекции труда в Тюменской области, сотрудник поднимался по лестничному маршу, который ведет в операторскую завода. При этом за перила он не держался. В какой-то момент у мужчины подвернулась нога.

Работник упал на спину, нога попала под ступеньку, что привело к перелому. В результате падения пострадавший получил травму тяжелой степени.

– В ходе расследования установлена причина несчастного случая – это неудовлетворительная организация производства работ. Так, на предприятии не обучали охране труда, не проверяли знания по этому вопросу. Кроме того, сотрудники не прошли предварительный медицинский осмотр. У них не было средств индивидуальной защиты и спецодежды, – сообщили в ведомстве.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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