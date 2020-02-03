Состояние тюменской студентки, госпитализированной с коронавирусом, остается стабильным

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:54:37+03:00

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Девушка, прилетевшая из Китая в Тюмень 28 января, у которой подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. Сейчас студентка продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков.

– Четыре молодых человека, которые летели с учащейся вуза в самолете и по этой причине были также госпитализированы, тоже чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют. Напомню, что пробы на коронавирус у них дали отрицательный результат, – рассказала главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина.

Врачи отмечают, что температура у всех в норме. Она не превышает отметку 36,6. Все они будут оставаться в медучреждении не менее 14 дней. Наблюдение за пациентами продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU