Последнюю точку слива нечистот в жилой застройке Тюмени обещают закрыть 1 февраля

30 Янв. 2020 2020-01-30T21:32:38+03:00

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В Тюмени продолжается работа по переносу мест слива канализационных стоков из жилой застройки. В октябре 2019 года была введена в эксплуатацию единая сливная станция приема канализационных стоков города, которые перевозятся с помощью ассенизаторских машин.

В качестве площадки была определена территория рядом с очистными сооружениями канализации на улице Раневской, 16. Почти все точки слива, расположенные в городской застройке, сейчас закрыты, пояснили в пресс-службе администрации города. Последнюю, на улице Ю. Семовских, планируют закрыть 1 февраля 2020 года.

– Теперь все жидкие бытовые отходы принимает единая сливная станция. Она рассчитана на одновременный приём десяти машин. Слив одной занимает примерно десять минут. Суточная пропускная способность – 3 тысячи куб. м, – рассказала в мэрии.

Там добавили, что в настоящее время в западной части города идёт подбор земельного участка под строительство новой станции. Строительно-монтажные работы будут выполнены после проектирования в рамках заключенного концессионного соглашения с ООО «Тюмень Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU