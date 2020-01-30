2020-01-30T18:26:54+03:00
Экономика

Тюменская птицефабрика купила акции известного алкогольного завода

Птицефабрика "Боровская" стала акционером «Бената»
Марина Васильева
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Фото со страницы завода «Бенат» во ВконтактеФото со страницы завода «Бенат» во Вконтакте
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В Тюмени завершилась крупная сделка между птицефабрикой "Боровская" имени А.А.Созонова и заводом «Бенат». Речь идет о 39% акций предприятия по производству алкогольной продукции.

С сегодняшнего дня птицефабрика «Боровская» стала акционером акционерного общества «Бенат». Соответствующая информация размещена на сайте раскрытия корпоративной информации.

- Дата зачисления голосующих акций указанной организации на лицевой счет акционерного общества в реестре владельцев именных ценных бумаг: «30» января 2020г., - говорится в сообщении.

СПРАВКА КП

ПАО ''Птицефабрика ''Боровская''- крупнейший птицеводческий комплекс по производству яйца и мяса птицы, осуществляющий поставки в Западную и Восточную Сибирь, а также Урал и Центральную Россию. На предприятии ежедневно производится 2 470 000 шт. яиц и перерабатывается 12 тонн мяса птицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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