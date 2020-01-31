Улицу Декабристов в Тюмени закроют для движения авто на две недели
В Тюмени автотранспорту запретят ездить по улице Декабристов. Ограничительная мера будет действовать с 10 по 25 февраля.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени уточнили, что дорогу закроют в связи с производством аварийных работ по реконструкции водопровода.
В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок можно по улицам Новоселов и Восстания.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры транспорта администрации города Тюмени.
– Просим автомобилистов следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения, – добавили в департаменте.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что по улице Ижевской на участке в районе дома № 34 на улице Газовиков запретят движение транспорта. Однако сильно переживать не стоит: движение перекроют всего на 15 дней – с 4 по 19 февраля.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Улицу Ижевскую в Тюмени закроют для проезда почти на три недели
Горожанам показали пути объезда (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU