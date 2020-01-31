Улицу Декабристов в Тюмени закроют для движения авто на две недели

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:03:26+03:00

Улицу Декабристов в Тюмени закроют на две недели. Фото - 2Гис.

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В Тюмени автотранспорту запретят ездить по улице Декабристов. Ограничительная мера будет действовать с 10 по 25 февраля.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени уточнили, что дорогу закроют в связи с производством аварийных работ по реконструкции водопровода.

В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок можно по улицам Новоселов и Восстания.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры транспорта администрации города Тюмени.

– Просим автомобилистов следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения, – добавили в департаменте.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что по улице Ижевской на участке в районе дома № 34 на улице Газовиков запретят движение транспорта. Однако сильно переживать не стоит: движение перекроют всего на 15 дней – с 4 по 19 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU