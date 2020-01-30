Редкая опухоль, обморожения и парк на Ленина: публикуем главные новости Тюмени 30 января 2020

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:03:45+03:00

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1. В Федеральном центре нейрохирургии Тюмени помогли учительнице математики и физики Надежде Тукаевой, удалив опухоль. По словам врачей, это один из редчайших случаев в их практике.

Уплотнение на шее у Надежды появилось еще в 2013 году, однако тогда врачи не смогли поставить точный диагноз: «Живите спокойно дальше». Женщина забила тревогу, когда опухоль стала расти.

Тюменской учительнице удалили редкую опухоль. Фото - Федеральный центр нейрохирургии Тюмени.

2. В тюменские больницы были доставлены два человека с обморожением. В последние дни в областном центре держится довольно морозная погода – градусник термометра временами показывал 27 градусов ниже нуля.

27 января помощь потребовалась 39-летнему мужчине. Он обморозил ногу и лишь через три дня вызвал бригаду скорой.

Тюменец обморозил ногу. Фото - pixabay.com.

3. Жителям Тюмени представили проект парка, который расположится в районе улиц Ленина и Кирова. Прошлым летом здесь снесли долгострой.

Общественные обсуждения архитектурно-градостроительного решения общественного пространства в границах улиц Кирова – Ленина – Семакова (территория бывшего долгостроя на улице Ленина) состоятся в ДТИС «Пионер».

4. В Тюменской области обследованы три человека, которые прибыли из Китая. Они сообщили о наличии у них признаков острого респираторного вирусного заболевания.

С признаками ОРВИ трое пациентов, недавно посещавших Китай, были обследованы, проведена двойная лабораторная диагностика, коронавируса не обнаружено.

5. Пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Светлана Новик покинула свой пост. По ее же словам, этот период жизни «был наполнен интересными событиями, яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями».

«Мне очень повезло с коллективом – он молодой, боевой, творческий и талантливый», – написала на своей странице в «Фейсбуке» Светлана Новик.

ИСТОЧНИК KP.RU