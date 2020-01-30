Тюменка дважды не смогла сдать экзамен по вождению и купила себе права

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:32:42+03:00

За такое нарушение женщину ограничили в свободе

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В Тюменском районе осуждена автоледи, которая не смогла сдать экзамен и купила права. 24-летнюю жительницу Заводоуковска признали виновной в использовании заведомо подложного документа.

– В конце 2018 года девушка прошла обучение в автошколе села Упорово, однако дважды не смогла сдать экзамен по вождению и теории. В марте 2019 года она в интернете купила водительские права, а в октябре ее автомобиль остановили на посту ДПС вблизи поселка Богандинский, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тогда-то автоледи и предъявила водительские права, вызвавшие подозрение сотрудников ГИБДД: на них не было голографических элементов защиты. Позже выяснилось, что «липу» распечатали на цветном принтере. Было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил подсудимой 5 месяцев ограничения свободы. В течение этого срока осужденная обязана один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Кроме того, ей нельзя выезжать за пределы Заводоуковска.

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ИСТОЧНИК KP.RU