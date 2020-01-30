В Тюмени женщина угодила под колеса маршрутки

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:07:12+03:00

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В Тюмени сегодня, 30 января, в районе перекрестка улиц Щербакова и Безымянной маршрутка сбила женщину. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия поделились фотографиями инцидента в социальных сетях.

– Маршрутное такси №51 сбило 39-летнюю женщину. Пострадавшая получила различные повреждения. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В региональном департаменте здравоохранения в свою очередь сообщили, вызов бригады на место происшествия был в 12.44, скорая подъехала спустя 9 минут.

У женщины, которую доставили в Областную клиническую больницу №2, диагностировали закрытой перелом ключицы. Тюменку госпитализировали для оказания всего комплекса необходимой медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU