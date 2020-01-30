2020-01-30T14:42:07+03:00
Экономика

Известный бизнес-спикер научит тюменцев продавать и подарит «Айфон»

Максим Батырев расскажет все секреты продаж
Вадим Бегун
Поделиться:
Известный бизнес-спикер научит тюменцев продавать и подарит «Айфон». Фото - организаторы.Известный бизнес-спикер научит тюменцев продавать и подарит «Айфон». Фото - организаторы.
Изменить размер текста:

В Тюмени 6 марта состоится самый востребованный в стране мастер-класс по продажам – «Как продавать в России больше всех» – известного спикера Максима Батырева, обладателя премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года».

– Мастер-класс учитывает всю специфику российских клиентов и их индивидуальные особенности. На мероприятии будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами и в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры. При соблюдении всех разобранных действий вероятность сделки возрастает разительно. Продажам нужно учиться постоянно, так как среда и инструменты обновляются, – сообщают организаторы.

Мастер-класс будет особенно полезен сотрудникам отделов продаж, руководителям отделов продаж, коммерческим директорам, всем, кто взаимодействует с клиентами и партнерами, а также предпринимателям и руководителям.

Участники мероприятия получат мощные инструменты продаж от одного из лучших коммерческих директоров России, основанные на реальном опыте. Максим Батырев прошел путь от стажера до акционера одной из крупнейших компаний страны. С 2015 года он создал несколько собственных компаний и знает все о продажах не только как наемный топ-менеджер, но и как собственник бизнеса.

Спикер расскажет, насколько применимы в России западные методики продаж, о чем можно разговаривать с клиентом, а что категорически неприемлемо, как правильно позиционировать и презентовать ваш продукт, откуда берутся возражения и почему это прекрасно и многое другое.

Стоит отметить, что до 3 февраля действует минимальная стоимость от 8000 рублей, всего есть три категории билетов. Партнеры события готовят для участников мастер-класса подарки, одним из которых будет iPhone.

Подробная программа можно узнать на этом сайте.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Редкая опухоль, обморожения и парк на Ленина: публикуем главные новости Тюмени 30 января 2020
Тюменка дважды не смогла сдать экзамен по вождению и купила себе права
В Тюмени женщина угодила под колеса маршрутки
Известный бизнес-спикер научит тюменцев продавать и подарит «Айфон»
Врачи спасли тюменскую учительницу, удалив редкую опухоль на шее
В Тюменской области оштрафовали хозяйку собаки, которая укусила девочку
Антирадарные устройства установят на тюменских трассах
Александр Моор ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы в Ярковском районе
Воду в тепловых сетях Тюмени окрасят в зеленый цвет
В Тюменской области появится электронная версия «Бессмертного полка»
Тюменские медведи покинули Цветной бульвар и отправились в «берлогу»
Первые юбилейные медали в честь 75-летия Победы вручили в Тобольске
В Тюмени двое мужчин попали в больницу с обморожением
«Не забывайте ветеранов»: в Тобольске начался Год памяти и славы
Тюменцам показали проект парка, который появится вместо долгостроя на улице Ленина
Экологии Тюменской области нанесен ущерб на 132 миллиона рублей
Тюменцев, прибывших из Китая с признаками ОРВИ, проверили на коронавирус
«Не повезло»: в Тюмени ученики второй смены идут в школу
Тюменцам закрыли доступ к поддельным медицинским книжкам
Глава пресс-службы тюменской полиции покинула пост
В Тюменской области продлили сроки «арендной амнистии»