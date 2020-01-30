Известный бизнес-спикер научит тюменцев продавать и подарит «Айфон»

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:42:07+03:00

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В Тюмени 6 марта состоится самый востребованный в стране мастер-класс по продажам – «Как продавать в России больше всех» – известного спикера Максима Батырева, обладателя премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года».

– Мастер-класс учитывает всю специфику российских клиентов и их индивидуальные особенности. На мероприятии будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами и в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры. При соблюдении всех разобранных действий вероятность сделки возрастает разительно. Продажам нужно учиться постоянно, так как среда и инструменты обновляются, – сообщают организаторы.

Мастер-класс будет особенно полезен сотрудникам отделов продаж, руководителям отделов продаж, коммерческим директорам, всем, кто взаимодействует с клиентами и партнерами, а также предпринимателям и руководителям.

Участники мероприятия получат мощные инструменты продаж от одного из лучших коммерческих директоров России, основанные на реальном опыте. Максим Батырев прошел путь от стажера до акционера одной из крупнейших компаний страны. С 2015 года он создал несколько собственных компаний и знает все о продажах не только как наемный топ-менеджер, но и как собственник бизнеса.

Спикер расскажет, насколько применимы в России западные методики продаж, о чем можно разговаривать с клиентом, а что категорически неприемлемо, как правильно позиционировать и презентовать ваш продукт, откуда берутся возражения и почему это прекрасно и многое другое.

Стоит отметить, что до 3 февраля действует минимальная стоимость от 8000 рублей, всего есть три категории билетов. Партнеры события готовят для участников мастер-класса подарки, одним из которых будет iPhone.

Подробная программа можно узнать на этом сайте.