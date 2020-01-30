Врачи спасли тюменскую учительницу, удалив редкую опухоль на шее

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:05:53+03:00

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В Федеральном центре нейрохирургии Тюмени помогли учительнице математики и физики Надежде Тукаевой, удалив опухоль. По словам врачей, это один из редчайших случаев в их практике.

Уплотнение на шее у Надежды появилось еще в 2013 году, однако тогда врачи не смогли поставить точный диагноз: «Живите спокойно дальше». Женщина забила тревогу, когда опухоль стала расти. По ее словам, лишь спустя пять лет ей заявили, что это хемадектома.

– Опухоли, появившиеся между сосудистыми сплетениями, удалять крайне сложно: может возникнуть большая кровопотеря. Случай редкий в нашей практике. Мы осознавали все риски, но решили, что будем оперировать, – рассказал заведующий сосудистым отделением ФЦН в Тюмени врач-нейрохирург Владимир Кустов.

Операция длилась шесть часов, после Надежду перевели в палату. Она говорила с хрипотцой, но была бодрой и веселой.

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ИСТОЧНИК KP.RU