Александр Моор ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы в Ярковском районе

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:12:17+03:00

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Агрофирму «Междуречье», которая специализируется на производстве молока, мяса и зерна осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ярковский район.

На 1 января 2020 года общее поголовье крупного рогатого скота на предприятии составляет 4,4 тысячи голов. Из них фуражных коров более 2,1 тысячи. Молочная продуктивность в 2019 году составила чуть более 9,05 тонны, тогда как два года назад составляла 8,4 тонны.

В течение восьми лет предприятие работает над реализацией инвестпроекта по строительству молочно-товарной фермы на 1800 коров в селе Плеханова Ярковского района, покупке племенного молодняка КРС, оборудования и сельскохозяйственной техники. Степень готовности инвестпроекта на 1 января 2020 года составила 86,5%.

Коммерческий директор компании «ЭкоНива-АПК» Сергей Ляшко рассказал Александру Моору, что сегодня здесь строят проезды и площадки, систему навозоудаления, водоотведения и три телятника. Ведутся земляные работы по устройству лагуны для жидкой фракции навоза.

– Огромное спасибо правительству Тюменской области за помощь в реализации этого инвестиционного проекта и лично вам, Александр Викторович, – поблагодарил губернатора Сергей Ляшко.

Активно применяются в агрофирме и инновационные технологии. В том числе: применение электронной системы управления стадом, транспондеров с электронным чипом для идентификации животных, для повышения эффективности воспроизводства – система для определения охоты.

– Проект компании «Междуречье» – это хороший пример того, как при включении головы и грамотном управлении ресурсами можем реализовывать современные и эффективные производства, – заключил Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU