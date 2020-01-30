Антирадарные устройства установят на тюменских трассах

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:49:59+03:00

Автоинспекторы надеются, что благодаря этому водители будут соблюдать скоростной режим

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области в ближайшее время на загородных автодорогах установят антирадарные устройства. Они будут находиться в специальных антивандальных корпусах. По мнению автоинспекторов, такая мера создаст предпосылки к снижению опасных скоростей.

– Для стабилизации аварийной обстановки, обострившейся в январе, сотрудники контролируют скоростной режим, измеряя скорость авто с помощью приборов фиксации скорости «Бинар». В местах концентрации аварийности на трассах Курган – Тюмень и Тюмень – Ханты-Мансийск применяется патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в 2019 году на дорогах региона из-за превышения скорости произошло 760 дорожно-транспортных происшествий. Каждый третий человек, погибший в ДТП в минувшем году, лишился жизни как раз из-за нарушения водителями скоростного режима.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU