2020-01-30T13:49:59+03:00
Общество

Антирадарные устройства установят на тюменских трассах

Автоинспекторы надеются, что благодаря этому водители будут соблюдать скоростной режим
Вадим Бегун
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Антирадарные устройства установят на тюменских трассах. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Антирадарные устройства установят на тюменских трассах. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Тюменской области в ближайшее время на загородных автодорогах установят антирадарные устройства. Они будут находиться в специальных антивандальных корпусах. По мнению автоинспекторов, такая мера создаст предпосылки к снижению опасных скоростей.

– Для стабилизации аварийной обстановки, обострившейся в январе, сотрудники контролируют скоростной режим, измеряя скорость авто с помощью приборов фиксации скорости «Бинар». В местах концентрации аварийности на трассах КурганТюмень и Тюмень – Ханты-Мансийск применяется патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в 2019 году на дорогах региона из-за превышения скорости произошло 760 дорожно-транспортных происшествий. Каждый третий человек, погибший в ДТП в минувшем году, лишился жизни как раз из-за нарушения водителями скоростного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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