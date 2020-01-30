2020-01-30T12:53:00+03:00
Общество

В Тюменской области появится электронная версия «Бессмертного полка»

Тюменцы смогут разместить на сайте информацию о воевавших родственниках
Марина Васильева
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В Тюменской области появится электронная версия «Бессмертного полка».В Тюменской области появится электронная версия «Бессмертного полка».Фото: Кира Санникова
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В Тюменской области уже скоро стартует еще один проект по увековечиванию памяти земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Снимками и историей своих предков-героев могут поделиться все жители региона.

– Совместно с информационным агентством «Тюменская линия» мы запускаем на их сайте проект «Бессмертный полк Тюменской области». Любой желающий сможет прислать на сайт фотографию своего деда, прадеда, тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, – рассказал автор проекта «Бессмертный полк» Геннадий Иванов.

Он добавил, что пока речь идет о размещении фото фронтовиков, но, если жители региона активно откликнутся, там же могут появиться и присланные фото тружеников тыла. Поскольку и те и другие вместе ковали Победу.

– Будет приниматься фотография и краткая информация о герое. Где родился, когда призывался на фронт, откуда, на каких фронтах участвовал, какие награды самые значимые. Где работал, когда вернулся, – рассказал Геннадий Иванов.

Автор проекта «Бессмертный полк» признался, что еще одна его идея связана с работниками правоохранительных органов. Так, Геннадий Иванов предложил на сайте УМВД по Тюменской области создать фотогалерею «Бессмертный полк тюменской милиции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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