2020-01-30T14:57:43+03:00
Общество

Воду в тепловых сетях Тюмени окрасят в зеленый цвет

Это касается районов, где есть котельные установки
Вадим Бегун
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Воду в тепловых сетях Тюмени окрасят в зеленый цвет. Фото - УСТЭК.Воду в тепловых сетях Тюмени окрасят в зеленый цвет. Фото - УСТЭК.
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В Тюмени пройдет проверка систем теплоснабжения на герметичность. Для этого теплоноситель окрасят в зеленый цвет.

– С 3 февраля по 10 марта испытаем системы теплоснабжения на герметичность. После трубопроводы обработают для защиты от коррозии. Это касается районов, где источниками тепловой энергии являются котельные установки: улица Авторемонтная, дом 2, поселок Матмасы, улица Белоярская, дом 12 и поселок Антипино, улица Водников, дом 28, – рассказали в пресс-службе УСТЭК.

В компании добавили, что выявить утечки теплоносителя и неисправность коммуникаций в 141 жилом доме и 23 учреждениях предстоит с помощью добавления специального реагента. Этот краситель имеет органическое происхождение, безопасен для человека. Он окрасит сетевую воду в яркий зеленый цвет.

При обнаружении выхода на поверхность земли теплоносителя зеленого цвета или в случае появления в кранах воды, окрашенной в зеленый цвет, а также при появлении у воды резкого медицинского запаха тюменцев просят обращаться в контактный центр АО «УСТЭК» по телефону 8 (3452) 38-62-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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