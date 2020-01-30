Первые юбилейные медали в честь 75-летия Победы вручили в Тобольске

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:27:15+03:00

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В Центре молодежных инициатив Тобольска прошло чествование ветеранов ВОВ. Им вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» В целом литературно-музыкальный вечер был посвящен 76-летию полного снятия блокады Ленинграда.

101-летний Дмитрий Федоров старшиной прошел 3-й Украинский и Карельский фронты, Август Ишимцев ушел на фронт в 17 лет и воевал старшим матросом на 3-м Прибалтийском фронте. Множество горьких историй из детства могут рассказать ленинградки Вера Созонова, Лилия Генералова и Валентина Куликова. Все они были эвакуированы из осажденного города маленькими детьми.

Фото - тюменское региональное отделение партии "Единая Россия".

Медали гостям вручили глава муниципалитета Максим Афанасьев и председатель городской думы Андрей Ходосевич. Благодарственными письмами и подарками в виде денежных сертификатов в продуктовый магазин и аптеку поздравил ветеранов председатель тюменского регионального общественного объединения «Защита Отечества», депутат Госдумы Николай Брыкин.

– Уважаемые, дорогие, любимые наши люди! Благодаря вам мы сегодня живем. Каждый из нас прекрасно понимает это. Для меня этот год счастливо начался, потому что я с вами могу разделить радость от того, что мы в этом году отмечаем 75-летие Великой Победы. Спасибо вам огромное за стойкость и силу духа, за оптимизм, которым вы готовы делиться с нами! – поблагодарил ветеранов Николай Брыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU