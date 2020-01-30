«Не забывайте ветеранов»: в Тобольске начался Год памяти и славы

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:21:35+03:00

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Первыми мероприятие в честь Года памяти и славы провели ученики и педагоги савиновского филиала школы № 15, который находится на Левобережье. Здесь побывал депутат Госдумы, председатель тюменского регионального общественного объединения «Защита Отечества» Николай Брыкин.

– Если ты не помнишь свою историю – ты побежден. Надо знать об ужасах, которые прошел наш народ во время Великой Отечественной войны, какой кровью нам досталась эта победа, и гордиться подвигом предков. Сегодня некоторые пытаются переписать эту историю и поставить ее под сомнение, стереть память о подвигах народа. Узнавайте о тех, кто из ваших родных был на фронте, трудился в тылу, о тех, кто выстоял в блокадном Ленинграде. Не забывайте ветеранов и будьте достойны их подвигов, – попросил в приветственном слове Николай Брыкин.

Глава города Максим Афанасьев в свою очередь отметил, что в 2020 году запланировано много просветительских, образовательных бесед, акций и встреч. Так, городской комитет образования проведет курс образовательных мероприятий, классных часов о десяти местных Героях Советского Союза.

Фото - тюменское региональное отделение партии "Единая Россия".

Градоначальник посоветовал школьникам активно участвовать в этих мероприятиях, читать больше книг об истории войны, при помощи учителей и родителей собирать информацию о родном городе, своей семье и гордиться тем, что причастен к этой истории.

В завершение встречи Николай Брыкин побывал в музее поселка. После посещения экспозиций депутат заявил, что поможет финансами в обновлении витражей и стендов, чтобы музей стал еще более привлекательным для детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU