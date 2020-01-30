В Тюмени двое мужчин попали в больницу с обморожением

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:17:53+03:00

Два тюменца попали в больницу с обморожением. Фото - pixabay.com.

Один из пострадавших не смог самостоятельно оказать себе первую помощь

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В тюменские больницы были доставлены два человека с обморожением. В последние дни в областном центре держится довольно морозная погода – градусник термометра временами показывал 27 градусов ниже нуля.

– 27 января помощь потребовалась 39-летнему мужчине. Он обморозил ногу и лишь через три дня вызвал бригаду скорой. Самостоятельно первую помощь себе не оказал, в результате его доставили в больницу с некрозом тканей, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что через сутки в больницу был доставлен еще один пострадавший от холода. 32-летнего мужчину, у которого диагностировали поверхностное обморожение, обнаружил лежащим на снегу прохожий, передает «МегаТюмень».

К счастью, февраль в Тюмени будет теплым. Синоптики обещают горожанам аномально теплый конец зимы.

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ИСТОЧНИК KP.RU