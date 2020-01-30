В Тюмени двое мужчин попали в больницу с обморожением
В тюменские больницы были доставлены два человека с обморожением. В последние дни в областном центре держится довольно морозная погода – градусник термометра временами показывал 27 градусов ниже нуля.
– 27 января помощь потребовалась 39-летнему мужчине. Он обморозил ногу и лишь через три дня вызвал бригаду скорой. Самостоятельно первую помощь себе не оказал, в результате его доставили в больницу с некрозом тканей, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что через сутки в больницу был доставлен еще один пострадавший от холода. 32-летнего мужчину, у которого диагностировали поверхностное обморожение, обнаружил лежащим на снегу прохожий, передает «МегаТюмень».
К счастью, февраль в Тюмени будет теплым. Синоптики обещают горожанам аномально теплый конец зимы.
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ИСТОЧНИК KP.RU