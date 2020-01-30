Экологии Тюменской области нанесен ущерб на 132 миллиона рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:59:32+03:00

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В Тюменской области в 2019 году возбуждено 329 уголовных дел об экологических преступлениях. Ущерб, нанесенный местной природе, оценили в 132 миллиона рублей.

– 254 уголовных дела возбуждено в отношении черных лесорубов, 7 – за уничтожение леса, 4 – за сбыт незаконно заготовленной древесины, 45 – за незаконную охоту. Кроме того, 5 уголовных дел возбудили за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, еще 9 – за незаконную добычу водных биологических ресурсов, 3 – за порчу земли и 2 – за загрязнение вод, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в суды было направлено 108 уголовных дел. Часть из них уже рассмотрена, обеспечено возмещение ущерба на сумму более 10,8 миллиона рублей. В ходе следствия к обвиняемым предъявлены иски о возмещении вреда на общую сумму свыше 43 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU