2020-01-30T09:21:56+03:00
Общество

«Не повезло»: в Тюмени ученики второй смены идут в школу

Сейчас на градуснике – минус 21
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени ученики второй смены идут в школу.В Тюмени ученики второй смены идут в школу.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Учащиеся второй смены тюменских школ не останутся дома, как это позволили сделать тем, кто ходит на занятия в первой половине дня. За утро мороз спал на шесть градусов.

«Сегодня занятия второй смены в школах города Тюмени для учеников 1 – 11 классов пройдут в обычном режиме», – сообщается на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» администрации областного центра.

Сейчас термометр показывает 21 градус ниже нуля. Такая температура позволяет не отменять занятия в учебных заведениях Тюмени.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменские младшеклассники остались дома из-за мороза

Градусник показывает минус 27 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24