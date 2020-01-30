«Не повезло»: в Тюмени ученики второй смены идут в школу

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:21:56+03:00

В Тюмени ученики второй смены идут в школу. Фото: Вадим Бегун

Сейчас на градуснике – минус 21

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Учащиеся второй смены тюменских школ не останутся дома, как это позволили сделать тем, кто ходит на занятия в первой половине дня. За утро мороз спал на шесть градусов.

«Сегодня занятия второй смены в школах города Тюмени для учеников 1 – 11 классов пройдут в обычном режиме», – сообщается на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» администрации областного центра.

Сейчас термометр показывает 21 градус ниже нуля. Такая температура позволяет не отменять занятия в учебных заведениях Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU