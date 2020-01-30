«Не повезло»: в Тюмени ученики второй смены идут в школу
Учащиеся второй смены тюменских школ не останутся дома, как это позволили сделать тем, кто ходит на занятия в первой половине дня. За утро мороз спал на шесть градусов.
«Сегодня занятия второй смены в школах города Тюмени для учеников 1 – 11 классов пройдут в обычном режиме», – сообщается на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» администрации областного центра.
Сейчас термометр показывает 21 градус ниже нуля. Такая температура позволяет не отменять занятия в учебных заведениях Тюмени.
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ИСТОЧНИК KP.RU