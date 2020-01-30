Тюменцам закрыли доступ к поддельным медицинским книжкам
В Тюменской области заблокировали 21 сайт, где продавались фальшивые медицинские документы. Суду указала на эти ресурсы Ялуторовская межрайонная прокуратура.
– В ходе мониторинга Сети были обнаружены страницы, на которых размещалась информация о продаже поддельных медицинских справок для получения водительских прав, трудоустройства, учебы. Кроме того, можно было приобрести фиктивные медицинские книжки, справки об инвалидности и другие документы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве пояснили: федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За изготовление, сбыт и использование поддельных документов как раз можно угодить в тюрьму.
Межрайонная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования, ресурсы были заблокированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU