Тюменцам закрыли доступ к поддельным медицинским книжкам

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:20:06+03:00

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В Тюменской области заблокировали 21 сайт, где продавались фальшивые медицинские документы. Суду указала на эти ресурсы Ялуторовская межрайонная прокуратура.

– В ходе мониторинга Сети были обнаружены страницы, на которых размещалась информация о продаже поддельных медицинских справок для получения водительских прав, трудоустройства, учебы. Кроме того, можно было приобрести фиктивные медицинские книжки, справки об инвалидности и другие документы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили: федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За изготовление, сбыт и использование поддельных документов как раз можно угодить в тюрьму.

Межрайонная прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени иски о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования, ресурсы были заблокированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU