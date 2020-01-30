Глава пресс-службы тюменской полиции покинула пост

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:56:11+03:00

Светлана Новик утверждает: ей очень повезло с коллективом

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Пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Светлана Новик покинула свой пост. По ее же словам, этот период жизни «был наполнен интересными событиями, яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями».

«Мне очень повезло с коллективом – он молодой, боевой, творческий и талантливый. С ребятами мы воплотили немало проектов, начиная от детского сайта с Помогайкиным, заканчивая историческими пресс-турами и частушками против мошенников. Итого несколько десятков, всего не перечислишь!» – написала на своей странице в «Фейсбуке» Светлана Новик.

Бывший пресс-секретарь выразила признательность руководству ведомства за поддержку, коллегам-полицейским – за взаимодействие и понимание. Также она поблагодарила членов общественного совета всех созывов, пресс-секретарей и журналистов за неравнодушие, помощь и отзывчивость.

Где именно теперь будет работать Новик – не известно. Она лишь намекнула, что ее ждет новый регион и новые вызовы.

Напомним, что не так давно, в начале ноября 2019 года, свой пост покинул глава тюменских полицейских Юрий Алтынов. После увольнения экс-руководителя заключили под домашний арест. Постановление было вынесено в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Взятка в особо крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU