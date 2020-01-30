2020-01-30T07:41:10+03:00
Общество

Тюменские младшеклассники остались дома из-за мороза

Градусник показывает минус 27
Вадим Бегун
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Тюменские младшеклассники остались дома. Фото - pixabay.com.Тюменские младшеклассники остались дома. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени сегодня, 30 января, отменили занятия в школе. «Повезло» ученикам с 1-го по 4-й класс.

«Сегодня из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены в школах города для учеников 1–4 классов отменяются», – такое сообщение можно увидеть на официальной страничке городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас градусник показывает 27 градусов со знаком минус. На завтра синоптики обещают 18 градусов ниже нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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