2020-01-30T05:06:15+03:00
Общество

Погода на 30 января в Тюмени: снова без осадков

Солнце в этот день горожане не увидят
Вадим Бегун
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В Тюмени станет немного теплей.В Тюмени станет немного теплей.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 30 января, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 23 градуса, днем – минус 17. Вечером станет теплей на один градус. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1–2 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Антония Великого. В прежние времена этот день называли Антон Перезимний – именно 30 января считалось серединой зимы.

В этот день часто случались оттепели, а следом за ними наступали сильные морозы. Отсюда и примета, что зимнему теплу верить нельзя: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет – все морозом стянет». Если на Антония небо заволакивалось тучами, ожидали метели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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