Доверчивая ишимка за месяц перевела мошенникам более миллиона рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:35:41+03:00

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В ишимскую полицию с заявлением о похищении денег обратилась 35-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что хотела заработать на оформлении краткосрочных биржевых контрактов, однако оказалось, что всё это лишь мошенническая схема.

– Девушка зарегистрировалась на одном из сайтов в интернете, после чего по скайпу с ней связались менеджеры компании. На протяжении месяца потерпевшая переводила крупные денежные суммы в виртуальную валюту, якобы приумножая свою прибыль. В итоге она перевела более одного миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Мошенники перестали выходить на связь, когда женщина попросила забрать «заработанные» деньги. К тому же они заблокировали ее аккаунт на сайте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению данного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU