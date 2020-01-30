Тюменский маршрут № 155 поменял схему движения

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:37:17+03:00

Нововведение вступит в силу с 1 февраля

Изменить размер текста: A A

В Тюмени в схему движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок № 155, который следует от областной библиотеки до садового общества «Строитель», внесены изменения. Нововведение вступит в силу с 1 февраля.

Так, стало известно, что маршруту добавят один промежуточный остановочный пункт «Биофак», расположенный на улице Магистральной (при движении в сторону улицы Избышева).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU